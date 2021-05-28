«Это самый хит»: Стеша Маликова выбрала мини-платье в цветочек и косуху оверсайз для прогулки

Стеша Маликова в этом году станет студенткой 5 курса МГИМО. Она много сил вкладывает в учебу. Однако в прошлом году во время пандемии девушка реализовала давнюю мечту. Она запустила свою линейку одежды. Теперь дочка Дмитрия Маликова готовится к каждому сезону. Она следит за трендами и дает советы подписчикам, как одеваться, чтобы выглядеть стильно. Зачастую наследница певица хвастается своими нарядами.

Этой весной Стеша часто носит платья. Она на днях отправилась на прогулку с подругами. Девушка отметилась в черное мини-платье в цветочек и косухе оверсайз. Образ дополнила сумка Chanel и кроссовки белого цвета. Она собрала волосы в пучок, открыв шею. Наряд подчеркнул ее стройные и загорелые ноги. Наследница Маликова прогулялась по улицам столицы, демонстрируя свой образ со всех сторон.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Стеша. Многие одарили ее комплиментами. «Очаровательная девушка», «Вы какая-то необычная!!! Очень светлая и жизнерадостная!», «Платье в ромашку», — прокомментировали пост подписчики. А для портала Teleprogramma.pro оценила ее образ стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Стильный, динамичный образ в модной тенденции контраста и столкновения противоположного, в данном случае — инь и ян. Летнее девочковое платьице в мелкий цветочек с кружевной каймой контрастирует с объемной кожаной брутальной рубашкой и уравновешивают их кроссовки, объединив тем самым весь комплект в стиль спорт-шик. Модного градуса аутфиту добавляет именно рубашка с накладными нагрудными карманами и то, что она надета вторым слоем вместо жакета — это самый хит весенне-летнего сезона – 2021», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению «имиджелогия». Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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