Бежевый и его оттенки: Виктория Бекхэм показала модный костюм предстоящего лета

Экс-солистка девичьей группы Spice Girls Виктория Бекхэм увлеклась высокой модой несколько лет назад. Началось все со свадебных платьев. Затем жена экс-футболиста и капитана сборной Англии решила расширить свой бизнес и начала представлять коллекции одежды на все случаи жизни – отдых, офис, спорт.

Этим летом она предлагает выбирать классические брюки максимальной длины с косыми карманами ярких оттенков. А вот платья и костюмы, — наоборот, в спокойных бежевых оттенках. Так, на своей странице в Instagram Виктория показала новый костюм для лета в крупную клетку с глубоким V-образным вырезом.

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В официальном интернет-магазине Бекхэм он стоит 1440 фунтов стерлингов (почти 150 тысяч рублей).

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