«Заметно постройнела»: Пугачева облачилась в воздушном платье с цветочными аппликациями

Весенний наряд Примадонны, в котом она появилась на празднике у Кристины Орбакайте, оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

Алла Пугачева всегда обладала особым чувством стиля. Она не раз меняла прическу и любила носить наряды именитых дизайнеров. Но несколько лет назад артистка похудела. Вскоре она сменила и гардероб. Теперь все чаще певица одевается в наряды Игоря Гуляева или Вячеслава Зайцева. Она носит как косухи с брюками, так и воздушные юбки. А вот для вечеринке в честь 50-летия своей дочки Кристины Орбакайте, она выбрала особенный образ.

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Валентин Юдашкин слыш для нее платье, олицетворяющее весну. На празднике Алла Борисовна появилась в пышном платье из фатина с цветочным узором. Наряд дополнял серебристый пояс и туфли на танкетке в тон. Сумочку для телефона она прикрепила к поясу. Примадонна также сделала макияж в розовых тонах и завила кудряшки. На празднике многие любовались 72-летней Пугачевой.

Поклонники одарили комплиментами певицу. Многие отметили, что она словно помолодела. С ними согласилась стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева, которая оценила лук звезды для портала Teleprogramma.pro.

«Какой легкий весенний образ! С появлением в жизни Аллы Борисовны двойняшек, она заметно постройнела и похорошела. Ее внутреннее омоложение отражается и в ее стиле. Данный образ тому подтверждение. Какая легкая, нежная и романтичная Алла Борисовна в этом сказочном, воздушном платье из многослойной сетки с цветочными аппликациями. Воздушность и объем юбки платья гармонично поддержаны объемной прической с романтическими локонами. Само платье просто соткано из модных трендов: модная сетка, объем и многослойность, флористический мотив, акцент на талии. Отдельный респект аксессуарной группе цвета расплавленного серебра, который просто идеально сочетается с платьем цвета „припыленной розы“ и глянцем цветов. Еще раз хочу подчеркнуть то, что в образе принцессы Алла Борисовна абсолютно органична, а это говорит о молодости ее души и стройной фигуре», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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