«Добавляют женственности» : Бородина отметилась в белоснежных бермудах и блузке с модным воротником

Ксения Бородина уже около 20 лет работает на телевидении. Она любит путешествовать, а также всегда следит за трендами. Так как девушка хорошо зарабатывает, то балует себя новыми обновками каждый сезон. Ей нравятся наряды люксовых брендов, но иногда она одевается и в масс-маркете. Телеведущая придерживается своего стиля. Она любит воздушные платья с модными деталями и принтованные наряды.

На днях Бородина вышла в свет с дочками. Они оделись в платье нежно-розового цвета. Тогда девушка поддержала тренд на объемные рукава-фонарики. Теперь на съемках шоу «Перезагрузка» она отметилась в белоснежных шортах бермудах и небесно-голубой блузке с белым воротником «Клодин». Такой воротник стал актуален этой весной. Многие звезды носят не только блузки, но платья с таким воротником.

Ксения также сделала неброский макияж и укладку с мокрым эффектом. Она покрасовалась на камеру. Для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист Мария Хомякова.

«Образ Ксении аккумулирует несколько ключевых макро-трендов. Один из них — это игра контрастов. Агрессивность и романтизм. Мокрая укладка и активный макияж глаз символизируют элементы драматического стиля, блуза с актуальным воротничком и оттенки образа символизируют романтизм. Такой контраст делает образ более запоминающимся и ярким. Второй макро-тренд — это Х-силуэт. Он идеально подходит фигуре Ксении. В ее пропорциях доминируют плечи. Бермуды уравновешивают низ. Они добавляют образу женственности, создавая эффект юбки и создают новую линию талии. Блуза с фонариками, зауженная талия и расширяющиеся бермуды уравновешивают верх и низ. Образ становится более женственным. Я бы рекомендовала чуть меньше дать объема сверху, это больше бы заузило талию», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Мария Хомякова — стилист и основатель школы макияжа MUD. Уже 8 лет работает в индустрии красоты. Оканчивала Международную школу макияжа и грима Make-up Designory LA, а также школы стиля Надежды Сотниковой, Ольги Чистовой, Тины Климовой и не только. Изучала курсы Гоар Аветисян, Вадима Андреева, Матильды Иноземцевой, Наталии Найды.

Смотрите также: