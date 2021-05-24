Нежный беж: Виктория Бекхэм показала ультрамодное платье грядущего лета

Виктория Бекхэм представила новую летнюю коллекцию. Дизайнер предлагает модницам взглянуть в сторону нейтральных оттенков. В частности, нежного бежевого. Именно этот цвет она использовала для романтического платья в пол со шнуровкой на талии и рукавах, которое показала в своем Instagram.

«Праздничные мечты в солнечном платье», — написала Бекхэм.

Ранее Виктория показала, какие брюки будут ультрамодными грядущим летом. Дизайнер предлагает обратить внимания на яркий зеленый цвет. При этом модель отличается тем, что у нее есть классические стрелки, косые карманы и максимальная длина.

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Напомним, что Виктория Бекхэм начала свою карьеру дизайнера несколько лет назад с коллекции свадебных платьев. Сейчас дизайнер предлагает самые разные наряды — от спортивных до офисных.

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