Цвета травы: Виктория Бекхэм показала ультрамодные брюки грядущего лета

Виктория Бекхэм – дизайнер со стажем. Начинала экс-солистка девичьей группы Spice Girls свою карьеру на модном Олимпе со свадебных платьев. Дальше – больше. Сейчас в ее коллекциях можно найти по душе все – спортивные костюмы, обувь, аксессуары, вечерние платья и офисные аутфиты. К слову, многие американские звезды часто пополняют свои гардеробы нарядами от Виктории.

больше по теме Виктория Бекхэм показала модное платье на весну за 123 тысячи рублей При пошиве модельер отдала предпочтение кремовому и темно-синему оттенкам.

В летней коллекции Бекхэм представила брюки, которые будут на пике популярности. Свободный крой, стрелки, косые карманы и максимальная длина – их главные отличительные характеристики. Цвет Виктория предлагает выбрать летний – зеленый. Кадрами с презентации наряда она поделилась в своем Instagram. Дополнить брюки дизайнер предлагает полупрозрачной блузой цвета корицы и объемными украшениями.

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