Подчеркнула хрупкость: Пелагея запечатлелась в платье в стиле бэби-долл с широким воротником

Пелагея всегда отличалась особым чувством стиля. Она исполняет народные песни и романсы, поэтому на сцене чаще всего предстает в платьях в пол и кокошнике. В ее нарядах присутствуют рюши и кружева. А в обычной жизни она выбирает более современные и стильные луки. После развода с Иваном Телегиным, образы артистки стали еще более женственными. Она носит платья с декольте и элегантные брючные костюмы.

Как известно, у Пелагеи подрастает дочка Таисии. Зимой крохе исполнилось четыре года. Девочка любит петь, как мама. оказалось, что девочка уже проявляет интерес к моде. Певица застала, как малышка любуется собой в новом алом платье. Теперь девушка решила похвастаться и другими образами наследницы. На фото Таисия была то в голубом платье в горох, то в джинсовом сарафане. На еще одном фото Пелагея предстала в песочном тренче. Она решила поддержать тренд на стиль family look, облачив дочку в такой же наряд.

А на еще на одном снимке Пелагея позировала одна. Она предстала в актуальном мини-платье с широким воротником и цветочным принтом. В похожем платье на днях отметилась Полина Гагарина. Для портала Teleprogramma.pro оценила образы артистки стилист Элла Маковей. Не все образы она сочла удачными.

«Для городских будней — однотонное платье миди и бежевый тренч — очень удачный вариант. Образ дополняет подходящая по стилю объемная сумка в тон платью. Макияж и укладка также соответствуют образу», — высказалась эксперт. «Что касается платья в мелкий цветочек, то есть ощущение, что Пелагея нарядилась так, чтобы позабавить свою маленькую дочь. Длина, фасон, детали кроя — все говорит о том, что это детское платьице, сшитое в большом размере. А вот темные колготки, сумка, макияж, глубокий оттенок помады и укладка говорят о том, что перед нами взрослая женщина. Образа не получается», — считает стилист.

Справка Teleprogramma.pro:

Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет. Она является персональным консультантом по стилю, а также стилистом, шоппером. Элла прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция и имеет высшие образование.

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