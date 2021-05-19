«В стиле элегантный шик»: Алсу предстала в фисташковом костюме и модных туфлях со шнуровкой

Алсу не частая гостья на светских раутов. Еще год назад она предпочитала сидеть дома, так как соблюдала самоизоляцию с семьей. Лишь недавно девушка снова стала посещать вечеринки друзей и красные дорожки. При этом пока она не возобновила концерты. Стоит отметить, в 37 лет артистка обладает моложавым видом и стройной фигурой. Поклонники часто восхищаются стилем звезды, так как она предпочитает лаконичные и сдержанные образы.

18 мая Алсу посетила модный показ Игоря Чапурина. Она встретилась с подругами, чтобы вместе насладиться дефиле и обсудить наряды. При этом певица облачилась в костюм фисташкового цвета с брюками кюлотами и песочным джемпером. Образ дополнили нюдовые туфли на шнуровке и сумка Louis Vuitton. Она сделала аккуратную укладку и не забыла про любимые серьги-кольца.

«Игорь, дорогой, спасибо за вчерашний показ! Роскошная новая коллекция FW 21/22», — поделилась звезда.

Поклонники заявили, что девушка затмила своих подруг. Многие осыпали ее комплиментами. А для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Образ в стиле элегантный шик. В основе стиля лежит одежда класса люкс в классическом стиле, с учетом самых модных тенденций. Стиль дорогой роскошной женщины, обладающей хорошим утонченным вкусом и соответствующими манерами. Все лаконично, сдержанно и одновременно статусно. Мужской стиль в женской моде — одна из самых устойчивых тенденций, поэтому из сезона в сезон брючные костюмы остаются в модных фаворитах. Костюм Алсу объемный, что не только очень модно, но и на контрасте подчеркивает хрупкость женской фигуры. Объем поддержан серьгами-кольцами, а их форма гармонично сочетается с формой сумки. V—образный вырез горловины сочетается с острым носом туфель, которые визуально вытягивают ноги, делая их длиннее, а силуэт стройнее. А акцент на тонких лодыжках, добавляет легкости и утонченности всему образу. Все эти маленькие детали делают образ целостным, гармоничным и законченным. Очень модные туфли со шнуровкой. В весенне — летнем сезоне 2021 длинные шнурки и ремешки, добавят модного градуса любой обуви, особенно, если они будут переплетать не только стопу, но и щиколотку. Элегантности образу добавляет нежная пастельная гамма бежевого, фисташкового оттенков и цвета „коры дуба“ сумки. Все эти цвета гармонично сочетаются между собой, что поддерживает тему элегантности. Ни добавить, ни убрать!», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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