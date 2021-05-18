Из более чем 40 нарядов «Круэллы» Эмма Стоун выделила «мусорное» платье

Студия Disney выпустила ролик о том, как создавались костюмы и образы для нового фильма «Круэлла», в котором злодейка из «101 далматинца» станет главной героиней и познакомит зрителей с панк-модой 1970-х годов.

Известно, что актриса Эмма Стоун, сыгравшая главную роль, сменила в картине более 40 экстравагантных нарядов, многие из которых вы можете увидеть в этом видео. Художником по костюмам проекта выступила 70-летняя Дженни Беван — дважды обладательница «Оскара» за свой дизайн (фильмы «Комната с видом» 1985 года и «Безумный Макс: Дорога ярости» 2015-го).

«Дженни просто выдала часть в своей жизни. Она постоянно говорила, что сама так одевалась в 70-х, это то, что она знает по себе, — рассказала Стоун изданию ET. — Это был способ, которым она построила целый мир — эти костюмы, эти женщины были совершенно на другом уровне. Это просто невероятно».

Когда актрису попросили выбрать самый любимый наряд, она ответила, что это очень сложно, потому что они все превосходны и изобилуют деталями. Но фаворит у звезды все-таки есть — это «мусорное» платье, которое вы можете увидеть в конце второй минуты ролика.

«Выскочить из кучи мусора, а затем этот экстремальный проезд — это было так, так круто», — говорит Эмма.

Напомним, новый фильм «Круэлла» расскажет от становлении самой модной злодейки Disney. Изначально она была подающим надежды дизайнером, но затем противостояние с алчной и влиятельной Баронессой сделало ее такой же злобной и беспринципной женщиной, которая появилась в «101 далматинце».

Ранее выход картины в России был заявлен на 26 мая, но сейчас он стоит в графике премьер на дате 3 июня.

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