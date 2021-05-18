Как выбрать модную куртку-косуху: советы стилиста
Видео
Как сделать «смоки айс» в домашних условиях
Видео

Только для мужчин: почему женщинам нужно отказаться от объемных шарфов, объяснила Хромченко

Очень важно учитывать тип фигуры, выбирая ту или иную вещь.

Только для мужчин: почему женщинам нужно отказаться от объемных шарфов, объяснила Хромченко
Эвелина Хромченко. Фото: Global look press

В последнее время очень популярны объемные шарфы. Это касается и теплых вариантов, и весенне-летних. Однако, как оказалось, они не очень хорошо смотрятся на женщинах. По крайней мере, так утверждает Эвелина Хромченко.

Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал
Дама в объемном шарфе. Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал

Глядя на героиню проекта, ведущая сказала:

«Дамы, я понимаю, вы поклонницы Александра Васильева и приходите сюда в этих шарфах, чтобы сделать ему комплимент. Но одно дело мужчина с широким плечевым поясом, мощной грудью. Ему этот шарфик – что муха на арбузе. А вы все-таки чуть меньше по объему. Шарфы на вас выглядят как вериги. Он слишком тяжел, чтобы пытаться сделать из него парижский узел», — высказалась ведущая.

Ранее Эвелина Хромченко рассказала о модных тканях этого сезона. В тренде, как оказалось, материалы, которые раньше использовали фактически только в производстве диванов и кресел.

Смотрите также

Тэги

Модный приговорХромченкоЭвелина Хромченко