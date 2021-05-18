Только для мужчин: почему женщинам нужно отказаться от объемных шарфов, объяснила Хромченко

В последнее время очень популярны объемные шарфы. Это касается и теплых вариантов, и весенне-летних. Однако, как оказалось, они не очень хорошо смотрятся на женщинах. По крайней мере, так утверждает Эвелина Хромченко.

Глядя на героиню проекта, ведущая сказала:

«Дамы, я понимаю, вы поклонницы Александра Васильева и приходите сюда в этих шарфах, чтобы сделать ему комплимент. Но одно дело мужчина с широким плечевым поясом, мощной грудью. Ему этот шарфик – что муха на арбузе. А вы все-таки чуть меньше по объему. Шарфы на вас выглядят как вериги. Он слишком тяжел, чтобы пытаться сделать из него парижский узел», — высказалась ведущая.

Ранее Эвелина Хромченко рассказала о модных тканях этого сезона. В тренде, как оказалось, материалы, которые раньше использовали фактически только в производстве диванов и кресел.

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