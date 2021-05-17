«Самый популярный стиль весны»: Бородина в шелковых джогерах и с сумкой Louis Vuitton вышла на прогулку

Ксения Бородина не скрывает, что ей нравится тратить деньги на наряды. Если в начале карьеры она не всегда носила вещи люксовых марок, то теперь в ее гардеробе почти все образы состоят из Dior, Prada и Yves Saint Laurent. Телеведущая зачастую хвастается обновками. При этом она подчеркивает, что ей нравятся наряды и из масс-маркета. Для эфиров стилисты ей подбирают наряды, чаще всего они состроят из трендовых, но недорогих вещей.

Недавно Ксения вернулась из отпуска. Она успела загореть в Дубае. По возвращению домой девушка обрадовалась потеплению. Она отправилась гулять с подругами. На улицах столицы телеведущая предстала в бомбере, шелковых джогерах Louis Vuitton и сумке такой же марки. Белые кеды и черная футболка дополняли ее лук. Бородина призналась, что каталась на самокате и впервые сделала фото на фоне «Москва-Сити».

Поклонники удивились тому, что телеведущая облачилась в наряд с логотипом люксового бренда. Обычно она выбирает более спокойные образы. При этом многие отметили, что девушка выглядит стильно. Для портала Teleprogramma.pro свою оценку наряду Ксении дала стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Логомания вернулась, причем капсульно, но больше как ностальгия, нежели как что-то новое и интересное, и именно в уличную моду. Имиджевый комплект и ситуативный. На сегодняшний день данный образ является ультрамодным, а усилил модный градус самый популярный стиль весны-лета – 2021 спорт-шик. Все скомплектовано стилистически идеально: джоггеры, футболка, бомбер, кроссовки, кросс-боди, и солнечные очки, которые в данном аутфите играют роль имиджевых, поскольку поддерживают стилистику и завершают образ. Облачившись с ног до головы в Louis Vuitton, Ксения решила показать и свой статус, поскольку бренд люксового сегмента является дорогим удовольствием», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению «имиджелогия». Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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