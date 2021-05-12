«Добавила модного градуса»: Меньшова в песочных джинсах и стеганом бомбере предстала в Крыму

Телеведущая побывала в Евпатории и добралась до средневековой крепости Чуфут-Кале. Для путешествия она выбрала стильный образ, который оценила имидж-стилист Лариса Тимиряева.

Юлия Меньшова не только играет в театре, но и ведет передачи на телевидении. Дочка Веры Алентовой давно привыкла к публичности. Однако она редкая гостья на светских раутах и красных дорожках. Артистка свободное время предпочитает проводить с семьей. Она давно замужем за Игорем Гординым. Пара воспитала сына Андрея и теперь воспитывают дочку Таисию. Обычно они вместе путешествую, когда есть такая возможность.

В мае Юлия отправилась в Крым вслед за Екатериной Стриженовой. Она успела побывать в Евпатории, где позировала на фоне моря. А накануне актриса добралась до средневековой крепости Чуфут-Кале. Во время экскурсии она сделала фото на фоне красочных пейзажей. Телеведущая предстала в укороченных джинсах песочного цвета и белоснежном стеганом бомбере. Образ Меньшовой дополнили толстовка и кроссовки в тон.

«Чуфут-Кале. Средневековый город-крепость. Поселение караимов, возникшее поначалу внутри пещер горного хребта. Необыкновенная красота и мощь», — поделилась звезда.

Поклонники отметили, что 51-летняя артистка выглядит очень молодо. Многие восхитились ее весенним образом. А для портала Teleprogramma.pro дала оценку аутфиту стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Отличный образ для активного отдыха в прохладную погоду: удобный, комфортный и модный. Спортивная тема в этом году, особенно в весенне — летнем сезоне 2021, на лидирующих позициях. Главное в данном аутфите — гармония и его целостное восприятие. Все выстроено в едином ритме — мягко и округло. Стеганная дутая куртка-бомбер, кроссовки, прическа, очки, овал лица, расслабленность джинс. Верхняя одежда в виде бомбера просто идеально комплектуется в стиль спорт-шик, поэтому, она одна из самых модных и популярных и даже потеснила косухи. Модного градуса образу добавили цветные джинсы песочного цвета. Предстоящим летом самыми модным будет именно цветной деним», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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