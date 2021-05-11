«Стать, рост, осанка — королевские!»: Оксана Федорова в черном костюме с изюминкой вышла в свет

Модель посетила премьеру постановки «Дневник Анны Франк. Белая Роза» в Большом театре. Она выбрала женственный образ с модными деталями, который оценила имидж-стилист Екатерина Клинова.

Оксана Федорова не долго ходила с короной и титулом «Мисс Вселенная». Но даже спустя много лет девушка остается для многих поклонников примером женственности и иконой стиля. Она ведет передачи, поет и участвует в светских раутах. При этом артистка еще и воспитывает двоих детей: Федора и Елизавету. Несмотря на свою занятость, девушка находит время на отдых и развлечения. Накануне она отправилась в Большой театр.

Для выходов в свет Оксана любит подбирать изысканные вечерние образы. Часто ее можно увидеть в платье в пол. Но на этот раз она пришла на премьеру в черном брючном костюме. Зауженные брюки подчеркнули ее стройность и тонкие щиколотки. Жакет с бахромой и туфли-лодочки дополняли монохромный лук. Федорова распустила волосы и надела серьги-кольца. Неброский макияж дополнял ее аутфит.

«На премьере режиссерской работы Ханса-Йоахима Фрая на камерной сцене Большого театра «Дневник Анны Франк. Белая Роза». Поздравляем! Сильно, эмоционально, концептуально», — написала звезда.

Поклонники восхитились элегантностью Оксаны. Многие одарили ее комплиментами. А для портала Teleprogramma.pro оценила ее вечерний образ имидж-стилист Екатерина Клинова.

«Моя любимая и неповторимая Оксана Федорова! На этой женщине все смотрится красиво! Стать, рост, осанка — королевские! И этот вечерний костюм на ней выглядит потрясающе. Изюминкой этого образа является бахрома — тренд нынешнего сезона! Тotal Black вечером смотрится более чем уместно! Серебристые украшения, черные лодочки отлично дополняют весь комплект! Можно было бы добавить черный клатч с серебристым декором. Прямые волосы и длинная бахрома в полной гармонии», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Екатерина Клинова — профессиональный имидж-стилист и визажист. Работает стилистом и шопером в России и Италии. Образование: «Высшая школа стилистики, дизайна и технологии» г. Москва.Стаж работы в индустрии красоты — 15 лет.

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