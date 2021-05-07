49-летняя Кудрявцева в струящемся мини-платье сделала акцент на стройных щиколотках

На одной из фанатских страничек Леры Кудрявцевой в Instagram появилось фото, которое ранее сама теледива публиковала в личном профиле. В кадре ведущая программы «Секрет на миллион» позировала с молодым мужем Игорем Макаровым. 33-летний спортсмен значительно младше возлюбленной. Разница в возрасте у них шестнадцать лет. Однако это не помешало им построить прочные и гармоничные отношения. Ради возлюбленного Лера во второй раз стала мамой, исполнив заветную мечту мужа. Игорь мечтал стать отцом дочери. Вместе они воспитывают Машеньку.

Для вечеринки Лера примерила кипенно-белое струящееся мини-платье с элегантными рукавами-крыльями. Изюминкой образа стала летящая ткань наряда и босоножки на шпильке. Таким образом, телеведущая подчеркнула стройные щиколотки, добавив фигуре изящности. А муж Кудрявцевой, в отличие от улыбающейся супруги, на снимке предстал с грозным видом. Он насупил брови, которые сделали его лицом еще более хмурым. Словно Макаров и вовсе не хотел фотографироваться.

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