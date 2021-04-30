«Рассмешило меня»: Виктория Бекхэм отказалась носить обувь от Джастина Бибера

Американский певец прислал своей коллеге в подарок кроксы, к дизайну которых он приложил руку.

Виктория Бекхэм получила в подарок от певца Джастина Бибера пару сиреневых кроксов (обувь бренда Crocs), о чем рассказала своим подписчикам в Instagram на этой неделе.

«Многие люди спрашивали меня, что я планирую надеть после карантина. Что мы думаем об этом предложении Бибера?» — написала бизнесвумен в сторис.

больше по теме Виктория Бекхэм показала модное платье на весну за 123 тысячи рублей При пошиве модельер отдала предпочтение кремовому и темно-синему оттенкам.

Джастин прислал ей пару обуви, разработанную в коллаборации с ним. Тапочки украшены фигурками милых зверушек и призваны настроить своего обладателя на позитивный лад.

«Никогда не носила Crocs. Это действительно рассмешило меня», — написала Виктория и поблагодарила молодого артиста.

Затем она устроила среди подписчиков опрос: носить ли ей сиреневые кроксы? 43% оказались за, и 57%, соответственно, против.

«Ну, это было близко! — поделилась Бекхэм результатами голосования. — Думаю, я лучше умру, но все равно спасибо, Джастин».

Добавим, что Бибер разослал свои кроксы всем членам семьи Бекхэмов, так как Дэвид и Круз тоже поделились этой обувью на своих страничках в соцсетях.

Смотрите также: