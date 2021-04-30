«Рассмешило меня»: Виктория Бекхэм отказалась носить обувь от Джастина Бибера

Виктория Бекхэм получила в подарок от певца Джастина Бибера пару сиреневых кроксов (обувь бренда Crocs), о чем рассказала своим подписчикам в Instagram на этой неделе.
«Многие люди спрашивали меня, что я планирую надеть после карантина. Что мы думаем об этом предложении Бибера?» — написала бизнесвумен в сторис.
Джастин прислал ей пару обуви, разработанную в коллаборации с ним. Тапочки украшены фигурками милых зверушек и призваны настроить своего обладателя на позитивный лад.
«Никогда не носила Crocs. Это действительно рассмешило меня», — написала Виктория и поблагодарила молодого артиста.
Затем она устроила среди подписчиков опрос: носить ли ей сиреневые кроксы? 43% оказались за, и 57%, соответственно, против.
«Ну, это было близко! — поделилась Бекхэм результатами голосования. — Думаю, я лучше умру, но все равно спасибо, Джастин».
Добавим, что Бибер разослал свои кроксы всем членам семьи Бекхэмов, так как Дэвид и Круз тоже поделились этой обувью на своих страничках в соцсетях.