«Образ максимально стильный»: Бузова отметилась в лосинах цвета шоколада и кожаном жакете

Ольга Бузова уже длительное время работает на телевидении. Она также смогла построить карьеру певицы. Девушка не скрывает, что хорошо зарабатывает. Со временем она стала все чаще покупать люксовые наряды и подружилась со многими модельерами. Каждый сезон артистка пополняет свой гардероб. Она следит за трендами, поэтому старается первой заполучить обновки. Недавно звезда в очередной раз закупилась в ЦУМе.

Примечательно, что Ольга старается себя ограничивать и не скупать все, что ей нравится. Однако она приобрела кожаный жакет Yves Saint Laurent, который дополнила поясом. 29 апреля она облачилась в него, дополнив лосинами шоколадного цвета и белоснежными кроссовками. Образ дополнила сумка Versace. Бузова покрасовалась у зеркала, а затем отправилась в поездку.

Девушка отправилась в Санкт-Петербург, чтобы сделать сюрприз маме. Она подарила ей цветы и сводила в ресторан. Певица не побоялась показать себя без макияжа и фильтров. Поклонники восхитились тем, как выглядела артистка. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру. А для портала Teleprogramma.pro оценила ее аутфит имидж-стилист Анжелика Галустян.

«Образ Ольги максимально стильный, актуальный и трендовый. Впрочем, как и всегда. Кожаный жакет особенно такого кроя — как-будто с мужского плеча — сейчас в моде. Сочетание свободного пиджака, легинсов и кроссовок одно из самых стильных. Его суть заключается в миксе удлиненного верха с облегчающим низом. В общем-то здесь все супер», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Анжелика Галустян — стилист-имиджмейкер. Закончила специализированный курс у Карины Шерер, повышение квалификации у Маргариты Мурадовой. Опыт работы 2 года.

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