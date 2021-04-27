Притягивает взгляды: Лобода в черном платье в пол с глубоким декольте блеснула на светском рауте

Светлана Лобода привыкла быть частью светской жизни. Она регулярно не только дает концерты, но и посещает вечеринки, а также премии и кинопремьеры. В прошлом году из-за самоизоляции звезды были лишены работы, а также почти не появлялись на публике. Теперь у них есть возможность наверстать упущенное. 26 апреля состоялось сразу несколько мероприятий, на которых побывала исполнительница хита «Молоко».

Сначала Светлана отметилась на гала-ужине канала «Муз-ТВ». Там были объявлены номинанты предстоящей музыкальной премии. Девушка подчеркнула стройные ноги, надев лосины с золотой блузкой. Туфли на шпильке дополняли ее лук. А спустя несколько часов она оказалась на премии Cosmopolitan Man Awards. Там на красной дорожке певица уже позировала в платье-бюстье Yves Saint Laurent. Черный наряд в пол с блестящим декольте подчеркнул ее бюст и изящный силуэт.

«Вчера состоялась церемония награждения Cosmopolitan Man Awards , на которую я была приглашена для вручения премии одному из самых знаковых художников современности и, горячо любимому мною режиссеру, Кириллу Семеновичу Серебренникову.

Каждый спектакль, каждый фильм Кирилла — это настоящее произведение искусства, которое делает нас красивее, тоньше, глубже. Поздравляю, Гения и с нетерпением жду новых шедевров. Это был мой первый „выход в люди“ с начала пандемии и приятно видеть, что люди снова могут быть ближе и обмениваться эмоциями в реальной жизни», — поделилась звезда.

К слову, на сцене Лобода оказалась вместе с Ольгой Бузовой, которая вела церемонию. Однако певица смогла затмить всех элегантностью. Поклонники одарили артистку комплиментами. «Как всегда были самой лучшей, красивой и запоминающей там», «Воу, какая богиня», «Вы как всегда шикарны», «Такая вы красивая», «Ох, какая!», «Императрица», — прокомментировали пост подписчики.

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