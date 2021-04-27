«Беспроигрышный вариант»: Ида Галич в черном платье со сногсшибательным декольте появилась на премии

Ида Галич является известным блогером. Также она развивается, как певица и телеведущая. За свою открытость ее очень любят поклонники. Год назад она впервые стала мамой. Девушка родила сына Леона. Однако она сильно переживала из-за фигуры. И даже когда она похудела, вернувшись в форму, артистка заверили, что не довольна собой. При этом недавно она развелась с мужем и теперь вновь находится в статусе свободной девушки.

26 апреля в Москве состоялась церемония награждения Cosmopolitan Man Awards. Для красной дорожки многие звезды принарядились. Ольга Бузова выбрал белое платье с перьями, Ляйсан Утяшева облачилась в черное пышное платье Dior, а Ани Лорак была в лосинах и топе. Появилась на мероприятии и Ида. Она решила соблюсти дресс-код. Девушка позировала в черном платье в пол с разрезом. Крупные сережки дополнили ее образ.

С Галич позировал Даня Милохин. Блогеры стараются дружить и легко находят общий язык, несмотря на разницу в возрасте. В этот вечер Ида получила много комплиментов. А для портала Teleprogramma.pro оценила ее лук стилист Элла Маковей.

«Черное вечернее платье в пол — беспроигрышный вариант для мероприятий такого типа. На выбор в пользу платья со смелым разрезом, девушку скорее всего, вдохновил образ Анжелины Джоли на церемонии вручения премии „Оскар“. Что ж, премия журнала Cosmopolitan, конечно, событие не такого масштаба, но почему нет? Крой и детали платья вполне подходят Иде по типажу. Аксессуары и макияж также соответствую вечернему мероприятию», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет. Она является персональным консультантом по стилю, а также стилистом, шопером. Элла прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция и имеет высшее образование.

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