«Цвет в тренде»: Регина Тодоренко в белом мини-платье с розовой баской вытянула силуэт

Телеведущая выбрала броский образ для съемок телепередачи. Ее наряд оценила стилист Анастасия Стар. Она рассказала, какой стилистический прием использовала девушка.

Регина Тодоренко многим полюбилась за свою открытость и искренность. После того, как она перестала вести шоу «Орел и решка», карьера девушки пошла в гору. Она стала сама снимать передачи и участвовать в разных проектов. При этом телеведущая родила сына от певца Влада Топалова. Так как она медийная личность, то старается держать себя в форме и следить за трендами. В последнее время молодая мама много экспериментирует с образами.

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Благодаря шоу «Маска» Регина успела покрасоваться с белоснежными волосами и розовыми локонами. Также она носит дерзкие образы. Но на съемках «Двое на миллион» ведущая продемонстрировала современный и женственный лук. Она появилась в студии в белом платье-рубашке с объемными рукавами, поверх которого надела розовую юбку-баску. Туфли на шпильке дополнили ее образ.

Примечательно, что Тодоренко гармонировала со своей напарницей в этом шоу Клавой Кокой. Девушка предпочла подчеркнуть ноги, надев платье-пиджак в клетку.

Поклонники восхитились весенним образ жена Топалова. При этом многим ее наряд показался странным. По этой причине аутфит Регины для портала Teleprogramma.pro оценила стилист Анастасия Стар. Как оказалось, девушка не только сочетала несколько трендов, но и применила стилистический прием.

«Многослойность — наше все! Такой стилистический прием с нами уже не первый сезон и задержится еще надолго. Регина Тодоренко в своем образе собрала сразу несколько трендов: вышеупомянутая многослойность представлена в виде розовой баски надетой на платье, активные расширенные плечи, длина мини. К слову, розовый цвет тоже в тренде. Телеведущая дополнила образ черными туфлями-лодочками на каблуке, тем самым удлинив себе ноги и вытянув рост. Образ на 5+!» — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Анастасия Стар — стилист для девушек-экспертов, основатель бренда украшений Mia Suno. Имеет диплом стилиста «Модной конторы», обучалась у топ-стилиста Юлии Горни курсы «Имидж любитель» и «Имидж любитель 2. ДНК стилей». Опыт работы — 2 года.

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