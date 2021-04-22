«И никто не догадывается»: Надежда Бабкина сочетает брендовую одежду с недорогой

Певица с тоской отмечает, что не всегда разбилась в стиле.

В новом интервью соведущая «Модного приговора», певица Надежда Бабкина дала советы женщинам, как стать красивой и уверенной. Важную роль в этом вопросе, по мнению народной артистки, играет одежда. Она напомнила, что встречают по одежке, и посетовала, что сама поздно это поняла.

«В девяностые сама одевалась, как в колхозе «Красное дышло». Важно найти свой стиль, который тебе удобен, а не ходить в вечернем платье и на завтрак, и на работу», — цитирует звезду издание 7days.

Бабкина поделилась своими нынешними пристрастиями в одежде. Она полюбила жакеты, яркие крупные аксессуары и широкие брюки, которые вошли в моду.

«Могу комбинировать разные бренды: и дорогие, и масс-маркет. И никто не догадывается, что это сборный комплект», — добавила артистка.

По ее словам, в нынешнее время полно возможностей стильно и элегантно одеваться, причем для этого не обязательно тратить много денег — гораздо важнее найти время на подбор гардероба.

Бабкина также отметила, что в России увеличился процент красивых и ухоженных женщин, и «Модный приговор» с его широкой аудиторией сыграл в этом не последнюю роль.

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