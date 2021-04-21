«В курсе модных трендов»: Водянова в белоснежных джинсах клеш прогулялась с сыном в Москве

Наталья Водянова раньше жила в Англии, а потом переехала во Францию. Модель уже 10 лет счастлива в отношениях с Антуаном Арно. Миллиардер из влиятельной семьи был очарован русской красавицей и стал с ней встречаться, когда у нее уже было трое детей от первого брака. Потом девушка подарила ему двоих сыновей — Максима и Романа. В свои 39 лет она не перестает совершенствоваться и хвастаться стильными нарядами.

Этой весной Водянова снова приехала в Россию. Она стала гостьей на шоу «Вечерний Ургант», а также объявила о премьере сериала «Русские каникулы», в котором снялась со старшими наследниками. Девушка поддерживает старшего сына Лукаса, который запустил свой бренд обуви и одежды. 19-летний парень сопровождал ее на съемках. А 20 апреля они вместе прогулялись по центру Москвы.

Наталья устроила небольшую фотосессию на Манежной площади. Она была облачена в нежно-розовую блузку и жакет кофейного оттенка. Белоснежные джинсы клеш, которые в тренде в этом сезоне, дополнили ее образ. Ее сын тоже был в джинсах и толстовке с принтом. Модель выбрала одинаковые кроссовки с наследником. Ее образу придавала деловой вид кожаная сумка Louis Vuitton.

«Мы взволнованы. Какая я гордая модная мама», — отметила звезда.

Водянова ждет запуска бренда сына в России. Она обнимала наследника, который к слову, стал очень высоким. По словам модели, его рост — без пяти сантиметров 2 метра. Поклонники были восхищены тем, как выглядит девушка. Оценила ее лук для портала Teleprogramma.pro стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Street style образ Натальи в стиле smart-casual (элегантная повседневность) выстроен на модной тенденции — мужской стиль в женской моде и является одним из самых любимых и популярных в настоящее время. Наталья — модель, в курсе модных трендов, обладающая тонким вкусом, конечно же выглядит безупречно, да и образ создавался дуэтный. Сейчас очень модно не только маскулинность в женской моде, но женственность в мужской. И чаще всего эта модная тенденция, именно в мужской моде, отражается и в принтах. В мужской одежде модны более женские принты и женские символики, в данном случае мы видим фрагменты крыльев бабочки на худи сына Натальи. У них даже кроссовки одинаковые, отличающиеся только цветовым комбинированием. Так что все продуманно, ничего случайного в образе Натальи нет, все организованно в свете модных тенденций, под ситуацию и в дуэте с сыном», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению «имиджелогия». Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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