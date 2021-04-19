Оделась не по погоде: Федорова в объемном пуховике пудрового цвета и кедах вышла гулять

Оксана Федорова давно не участвует в конкурсах красоты, так как в свое время завоевала один из самых престижных титулов — «Мисс Вселенная». Девушка не долго смогла носить корону, но до сих пор остается для многих поклонников первой красавицей. В 43 года она может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Теперь она все чаще ведет светские мероприятия и появляется на телевизионных шоу.

Примечательно, что Оксана любит наряжаться в вечерние платья. Также этой весной она все чаще носит брючные костюмы, которые дополняет шляпками. А вот в повседневной жизни модель часто носит джинсы и косухи. Однако на этот раз для прогулки по Москве Федорова выбрала белые джоггеры и объемный пуховик пудрового цвета. При этом она дополнила образ клетчатыми кедами, открыв тонкие щиколотки.

«Говорят, похолодает еще? Если что, моя новая куртка наготове», — отметила звезда.

Обычно Оксана получает множество комплиментов. Поклонники восхищаются ее элегантность и женственностью. На этот раз многие подписчики посчитали, что девушка оделась не по погоде. «А если потеплеет. Куртка не нужна», «Пуховик уже точно не понадобится», «Щиколотки открыты, не холодно?», «Странное сочетание», «Словно вышли в том, что было», «Красивая, но наряд для дачи», «Хочется уже без пуховика вас видеть», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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