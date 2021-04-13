«Образ выглядит гармонично»: Бородина в удлиненном жакете в клетку «пье-де-пуль» подчеркнула талию

Телеведущая съездила на съемки передачи в трендовом образе. Стилист Элла Маковей отметила, что девушка использовала стилистический прием, чтобы правильно подать себя.

Ксения Бородина привыкла, что на нее всегда направлены взгляды. Девушка старается следить за трендами и всегда покупает обновки к началу сезона. У нее уже есть весомая коллекция сумок Louis Vuitton и обуви Prada. Также она любит наряды других люксовых марок. Если для съемок ей подбирают образы стилисты, то в обычной жизни телеведущая с удовольствием сама комбинирует наряды и аксессуары.

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На днях Ксения отправилась на канал RU.TV, чтобы сняться в одной из передач. Для такого случая девушка выбрала жакет оверсайз с поясом. Наряд в мелкую клетку «пье-де-пуль» подчеркнул талию телеведущей. она сочетала жакет с черными брюками и топом. Лаконичная прическа с распущенными волосами и яркий макияж придали луку женственности. Бородина смогла восхитить поклонников.

«Вау, Ксения — красотка», «Пиджак шикарный», «Мне нравиться такой пиджак. Хочу такой же», «Смотрю на вас и думаю, как же вы расцвели, с момента как были ведущей „Дома 2“», «Ты прекрасна и образ кайфовый», — прокомментировали пост подписчики. А для портала Teleprogramma.pro стилист Элла Маковей оценила аутфит звезды.

«На Ксении удлиненный жакет оверсайз в мелкую клетку „пье-де-пуль“. Однобортная модель, широкие лацканы и пояс — отличительные детали актуальных моделей жакетов и пиджаков. Цвет клетки гармонирует с природным колоритом Ксении. Девушка сочетает жакет с черными брюками и топом. Этот прием подчеркивает контраст ее внешности и образ выглядит гармонично», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет. Она является персональным консультантом по стилю, а также стилистом, шоппером. Элла прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция и имеет высшие образование.

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