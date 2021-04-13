Скрипящее платье-карандаш заставило Кэти Перри предупредить о «пускании газов»

12 апреля вышел новый выпуск популярного западного телешоу American Idol, в котором одна из судей проекта — 36-летняя певица Кэти Перри — предстала в изумительном бирюзовом платье-карандаше (рассмотреть его можно в свежем посте артистки в Instagram). Однако, если вам понравился этот наряд, не спешите искать его в бутиках. Сама же звезда предупредила, что, несмотря на стильность, у платья имеется явный изъян.

Из-за своего материала оно скрепит при движениях, причем звук напоминает «пускание газов». Кэти даже предположила, что кто-то из зрителей мог подумать, что у нее случился метеоризм во время съемок передачи.

«Если вы думаете, что я пукаю в прямом эфире, то это не так. Это просто мое платье», — сказала певица в новом видео в Instagram, продемонстрировав скрип своего наряда.

больше по теме Кэти Перри надышалась газом и потеряла сознание Инцидент произошел во время съемок передачи «Американский идол».

Стоит отметить, что эпатажная звезда уже не первый раз шутит насчет своей физиологии в популярном шоу. Недавно она в прямом эфире призналась, что перестала брить ноги после рождения ребенка, и даже продемонстрировала коллеге-судье свою «волосатость».

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