«Ноги стройные и худые»: 65-летняя Лариса Долина в мини-юбке и гриндерсах появилась на репетиции

Артистка не перестает работать не только над вокалом, но и своим имиджем.

Лариса Долина не раз пыталась бороться с лишним весом. Однако после самоизоляции она в очередной раз попыталась стать стройнее. В итоге недавно артистка похвасталась, что сбросила 20 килограммов. Она также сменила гардероб, так как теперь может позволить себе носить короткие платья и юбки. Образы певицы стали более молодежными. Она преподает в вузе, поэтому студенты также вдохновляют ее преображаться.

За последние недели 65-летняя Лариса Александровна успела отметиться в алом брючном костюме, а также мини-юбке с пайетками. Даже Ксения Собчак одарили артистку комплиментами, восхитившись ее красотой. Накануне на сцене певица выступила в алых лосинах и серебристом топе. Поклонники были поражены, увидев талию звезды. А на репетиции Долина появилась в монохромном образе. Она облачилась в мини-юбку на запах кремового цвета и лонгслив с шоколадным оттенком. Наряд позволил ей показать стройные ноги.

Она спела песню на английском языке в джазовом стиле. Поклонники осыпали комплиментами певицу. Многие признались, что у нее цветущий вид. А для портала Teleprogramma.pro имидж-стилист Наталья Сулейкина оценила ее аутфит.

«Лариса остановила выбор на мини-юбке цвета капучино, дополнив ее лонгсливом шоколадного оттенка и гриндерсами. Цветовая гамма идет Ларисе, но вот сам комплект я считаю недоработанными. Лонгслив чересчур обтягивает звезду, подчеркивая недостатки. Я бы его заменила на футболку свободного кроя и дополнила образ пиджаком или кардиганам. Что касается длинны юбки, то она приемлемая для звезды. Ноги стройные и худые, юбка прямая с интересными деталями. Единственное я бы поработала с верхом. Он не подходит», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Наталья Сулейкина — стилист-имиджмейкер. Окончила школу модных профессий, художественная школа. Курсы: визажист «Бьюти-фабрика», а также множество специализированных курсов по стилю и имиджу. В профессии около 10 лет.

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