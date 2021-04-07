«Хит многих сезонов»: Брежнева показала два стильных образа для теплой погоды в черно-белой гамме

На отдыхе в Дубае жена Константина Меладзе выглядела утонченно и женственно. Ее аутфиты оценила стилист Ольга Блок.

Вера Брежнева всегда могла похвастаться утонченным стилем. Бывшая солистка группы «ВИА Гра» любит выглядеть естественно, но при этом на сцене она с легкостью покоряет многих, представая в платьях в пол, подчеркивающих ее фигуру. В обычной жизни артистка носит джинсы, футболки и спортивные костюмы. Однако на отдыхе она старается наряжаться, особенно когда отправляется в ресторан с близкими.

Недавно Вера провела неделю в Дубае. Она наслаждалась жаркой погодой. Для одной из прогулок певица выбрала белые шорты-бермуды и свитер оверсайз черного цвета и сандалии на толстой подошве. Девушка скрыла свою фигуру, но при этом выбрала максимально комфортный лук. На ее плече была сумка-шопер из кожи.

А вот вечером Брежнева уже отметилась в белоснежном брючном костюме с черным топом. Она дополнила черно-белый аутфит трендовой сумкой Prada и босоножками с квадратным мысом.

«Белый — однозначно мой цвет. Но легкая краснота после солнечных лучей его еще больше подчеркивает», — заверила звезда.

Летние образы восхитили поклонников и друзей артистки. «Стиляга, скучаю сильно», — заверила дизайнер Катя Сильченко. «Икона стиля», «Прям мисс мира», «Вера как это стильно, красиво и потрясно», «Приковали взгляд», «Вера, это потрясающе», — прокомментировали пост подписчики.

А для портала Teleprogramma.pro оценила лук Веры fashion-стилист Ольга Блок.

«Вера Брежнева (или стилист звезды?) опять радует нас модными образами. Хотя оба комплекта черно-белые, они совершенно разные как по композиции, так и по назначению. Комбинация — длинный свитер-шорты-биркенштоки — идеальна для расслабленного выходного дня. Но внимание, эта трендовая комбинация подчеркнуто небрежная, поэтому, чтобы выглядеть в ней хорошо, нужна подтянутая стройная фигура и ухоженное лицо. Белый брючный костюм — хит многих сезонов. Вера сочетает его с ультрамодными бра-топом и нейлоновой сумкой Prada. Такие смелые образы можно увидеть в престижных ночных клубах и модных ресторанах. Конечно, такой топ могут себе позволить только обладательницы красивого пресса. Всем остальным можно посоветовать поло или топ на бретельках», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Блок — персональный и fashion-стилист. Является сооснователем и преподавателем Style Institute Moscow. Опыт работы более 15 лет.

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