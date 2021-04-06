«Сидит на ней роскошно»: Эвелина Бледанс в белоснежном платье в пол с бахромой отметила 52-летие

Эвелина Бледанс всегда обладала запоминающей внешностью. И даже спустя годы она не растеряла своей красоты. Телеведущая и актриса может похвастаться стройной фигурой, а ее моложавой внешности могут позавидовать многие коллеги. Она растит сына Семена, который родился с синдром Дауна. Однако артистка окружила его вниманием и заботой, поэтому он растет счастливым. 5 апреля Эвелина устроила белую вечеринку в честь своего дня рождения.

Поздравить именинницу пришли: Анна Семенович, Алика Смехова, Елена Борщева и другие звезды. Сама актриса в ресторане появилась в белоснежном платье в пол с кружевом и бахромой. Образ дополнили туфли на каблуке. Она сделала легкие локоны и использовала крупные серьги. Бледанс украсила прическу венком из цветов. Она много танцевала и смеялась с друзьями. Наряд с открытой спиной вызвал восторг у поклонников артистки.

Для портала Teleprogramma.pro стилист Таня Тильча оценила аутфит Эвелины. Она сразу отметила, что наряд идеально сидел на ее фигуре, а цвет молодил.

«Эвелина выбрала роскошное платье. В нем сочетается несколько трендов, таких, как бахрома и вышивка. Такое сочетание выглядит а-ля в стиле рустик и немножко кантри. На самом деле, наряд идеально подчеркивает фигуру и сидит на ней роскошно. Выглядит она в нем намного моложе. Правильный белый цвет выбран, он подходит Эвелине. Также присутствуют вставки в области талии, бедра. Там есть геометрические формы, к примеру, треугольник, который визуально делает фигуру более стройной. Платье идеально вписывается в интерьер, который она подобрала для своего праздника», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Таня Тильча — стилист. Более пяти лет учит людей быть модными как стилист и блогер. За это время Таня сделала обзоры более 350 брендов и помогла сотням девушек стать красивее. Подписчики в Instagram с этим согласны. Также Тильча рассказывает о моде на страницах фешн-изданий и является предпринимателем в IT-сфере.

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