«Добавляют изюминку»: Стеша Маликова сочетала платье с рукавами-фонариками с платком в тон

Стеша Маликова выросла в звездной семьей. Дмитрий Маликов не скрывает, что гордится дочкой, которая учится в МГИМО. Более того, девушка в прошлом году занялась своим бизнесом. Артист во всем поддерживает наследницу, поэтому и с открытием своего шоурума ей помог. Стоит отметить, что студентка с малых лет наблюдала за красными дорожками и ездила по миру, поэтому успела полюбить моду и найти свой вкус в одежде.

Так как Стеша 21 год, она старается делать акцент на своей молодости. Девушка создает легкие образы, использует нежные цвета и старается подбирать фасоны, подчеркивающие талию и ноги. На днях дочка Маликова показала несколько образов с платье в цветочек и рукавами-фонариками. Она сочетала его с косухами и грубыми ботинками, а также использовала последний тренд — платок в тон.

«Это больше чем просто одежда. В каждом изделии живет часть моей души, которую я ежедневно вкладываю для создания чего-то идеального и неповторимого», — заверила юная бизнесвумен.

Поклонники восхитились весенними аутфитами Стеши. Многие посчитали, что такие наряды делают ее еще более женственной. А для портала Teleprogramma.pro оценила ее образы стилист-имиджмейкер Юлия Люгай.

«Стефания Маликова чаще всего ассоциируется с легкими романтическими образами, и дело здесь даже не в юном возрасте. При взгляде на образы Стефании мы чаще всего чувствуем легкость, открытость, окутывающую нежность и будто ощущаем безопасность и доверие к этому миру. Все это мы можем считать по взгляду и чертам лица Стефании, в которых доминируют черты наивно-романтического типажа. Поэтому такие легкие воздушные образы с мягкими плавными линиями так гармоничны со Стефанией Маликовой. В этом образе я хочу отметить стилевую композицию всего ансамбля, а именно как Стефания с помощью легкого струящегося платка, идеально подобранного к платью приталенного силуэта с флористическим принтом и легким ненавязчивым кружевом, добавила образу дополнительную нотку элегантности и романтики. Шелковый платок — это всегда замечательная возможность сделать свой образ неповторимым. Платки всегда актуальны, они становятся завершающей деталью, которая подчеркивает стилевую композицию, добавляют изюминку в любой, даже самый скучный наряд. Сейчас, в весеннюю пору, когда хочется новой свежести, выбирайте легкий, струящийся шелковый платок в модных цветочных расцветках и смело добавляйте их в прическу, на шею, на голову и даже в качестве пояса, здесь полет фантазии не ограничен. При этом каждый способ завязывания будет смотреться по-новому», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Юлия Люгай — стилист-имиджмейкер. Проходила курсы: школа творческих профессий Talentsy, «Я-fashion блоггер» в школе Карины Нигай, а также курсы Fashion styling в школе Лины Дембиковой Stylehunter School, а также была причастна к другим проектам. Юлия Имеет два высших образования и опыт работы в сфере моды — 1,5 года.

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