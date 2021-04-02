Ирина Шейк и Белла Хадид поучаствовали в откровенном «супергеройском» показе мод

Модный бренд Mugler представил показ своей коллекции весна-лето 2021 года. Из-за пандемии модельерам пришлось заменить живой подиум на динамичный ролик, в котором модели не просто дефилировали в новых нарядах, но также прыгали, вращались, поливались водой, ходили задом наперед и становились в супергеройские позы. И вообще тема супергероев сильно повлияла на новую коллекцию: многие представленные наряды оказались обтягивающими и даже откровенными. В целом, данный ролик смотрится гораздо интереснее, чем стандартный модный показ.

В видео состав звездный состав моделей. Среди них есть: Ирина Шейк, Белла Хадид, Хантер Шафер, Омахира Мота и еще дюжина известных на западе имен.

Кстати, это второй ролик о весенне-летней коллекции, выпущенный брендом Mugler. Первый вышел еще осенью прошлого года и был режиссирован совсем по-другому.

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