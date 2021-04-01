«Может позволить себе не каждая»: Нюша в тренче из кожи питона и на шпильках снялась в фотосессии

Певица выбрала дерзкий образ для съемки. Наряд звезды оценила стилист Анастасия Стар. Она отметила, что девушка выбрала дорогой наряд актуальной длины, который ей идет.

Анна Шурочки, более известная как Нюша, всегда умела выделяться. Девушка обладает нестандартной фигурой, поэтому любит носить наряды, которые подчеркивают все ее достоинства. На сцене ее можно увидеть в шортах, топах и боди. В обычной жизни артистка также предпочитает выглядеть женственно. Она следит за трендами и часто экспериментирует с имиджем.

В последнее время Нюша все чаще носит корсеты. Эта вещь корректирует фигуру и становится все больше популярна. А для свиданий мужа девушка облачается в легкие платья. Порой певица удивляет поклонников, примеряя что-то дерзкое. Так на днях она устроила фотосессию, которая прошла ночью. Артистка поделилась кадрами, на которых эффектно позировала в тренче из кожи питона, переливающейся в лучах сафитов. Наряд дополнили босоножки на шпильке.

Пикантности придавало то, что Нюша не показала, что надела под тренч. Она наклонялась и изгибалась, играя волосами. На ее шее красовалось ожерелье с камнями.

Аутфит певицы понравился ее фанатам. Многие признались, что этой весной хотят выглядеть стильно и дерзко, а такой тренч идеально разбавит любой образ. Для портала Teleprogramma.pro оценила лук звезды стилист Анастасия Стар.

«Певица Нюша подбирая наряды для фотосессии остановила свой выбор на тренче из черной кожи питона и дополнила его аккуратными босоножками в цвет. Такой тренч является акцентной не базовой единицей гардероба, которую может позволить себе не каждая. Во-первых, необходимо иметь высокий уровень стилистической смелости, чтобы вписать такую вещь в свой образ. Во-вторых, это довольно дорогая вещь, не для среднего потребителя. Нюша девушка эффектная и яркая, поэтому можно смело сказать, что тренч из питона ей к лицу. Что касается самого изделия, мне нравится! Актуальная длина, интересная фактура и форма. С удовольствием обзавелась бы подобным для себя. Сегодня в тренде экологичность. Многие крупные дома моды отказываются от использования натуральной кожи и мехов. По фото сложно определить материал тренча: натуральная кожа питона или экокожа. Но мы будем надеяться, что ни один питон при изготовлении это верхнего изделия не пострадал», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Анастасия Стар — стилист для девушек-экспертов, основатель бренда украшений «Mia Suno». Имеет диплом стилиста «Модной конторы», обучалась у топ-стилиста Юлии Горни курсы «Имидж любитель» и «Имидж любитель 2. ДНК стилей». Опыт работы 2 года.

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