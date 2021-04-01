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«Может позволить себе не каждая»: Нюша в тренче из кожи питона и на шпильках снялась в фотосессии

Певица выбрала дерзкий образ для съемки. Наряд звезды оценила стилист Анастасия Стар. Она отметила, что девушка выбрала дорогой наряд актуальной длины, который ей идет.

«Может позволить себе не каждая»: Нюша в тренче из кожи питона и на шпильках снялась в фотосессии
Нюша. Фото: instagram.com/nyusha_nyusha/

Анна Шурочки, более известная как Нюша, всегда умела выделяться. Девушка обладает нестандартной фигурой, поэтому любит носить наряды, которые подчеркивают все ее достоинства. На сцене ее можно увидеть в шортах, топах и боди. В обычной жизни артистка также предпочитает выглядеть женственно. Она следит за трендами и часто экспериментирует с имиджем.

В последнее время Нюша все чаще носит корсеты. Эта вещь корректирует фигуру и становится все больше популярна. А для свиданий мужа девушка облачается в легкие платья. Порой певица удивляет поклонников, примеряя что-то дерзкое. Так на днях она устроила фотосессию, которая прошла ночью. Артистка поделилась кадрами, на которых эффектно позировала в тренче из кожи питона, переливающейся в лучах сафитов. Наряд дополнили босоножки на шпильке.

Пикантности придавало то, что Нюша не показала, что надела под тренч. Она наклонялась и изгибалась, играя волосами. На ее шее красовалось ожерелье с камнями.

Аутфит певицы понравился ее фанатам. Многие признались, что этой весной хотят выглядеть стильно и дерзко, а такой тренч идеально разбавит любой образ. Для портала Teleprogramma.pro оценила лук звезды стилист Анастасия Стар.

«Певица Нюша подбирая наряды для фотосессии остановила свой выбор на тренче из черной кожи питона и дополнила его аккуратными босоножками в цвет.

Такой тренч является акцентной не базовой единицей гардероба, которую может позволить себе не каждая. Во-первых, необходимо иметь высокий уровень стилистической смелости, чтобы вписать такую вещь в свой образ. Во-вторых, это довольно дорогая вещь, не для среднего потребителя. Нюша девушка эффектная и яркая, поэтому можно смело сказать, что тренч из питона ей к лицу.

Что касается самого изделия, мне нравится! Актуальная длина, интересная фактура и форма. С удовольствием обзавелась бы подобным для себя.

Сегодня в тренде экологичность. Многие крупные дома моды отказываются от использования натуральной кожи и мехов. По фото сложно определить материал тренча: натуральная кожа питона или экокожа. Но мы будем надеяться, что ни один питон при изготовлении это верхнего изделия не пострадал», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Анастасия Стар — стилист для девушек-экспертов, основатель бренда украшений «Mia Suno». Имеет диплом стилиста «Модной конторы», обучалась у топ-стилиста Юлии Горни курсы «Имидж любитель» и «Имидж любитель 2. ДНК стилей». Опыт работы 2 года.

Анастасия Стар. Фото: Teleprogramma.pro

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