«Смотрится очень стильно»: Асмус в винном платье с рукавами-фонариками восхитила стилиста

Актриса готовится отметить день рождения и призналась, что намерена организовать вечеринку.

Кристина Асмус всегда отличалась особым характером. После съемок в сериале «Интерны» поклонники думали, что она похожа на свою героиню — скромная и тихая. Однако потом актриса снялась в откровенной постельной сцене в фильме «Текст», а следом предстала в образе веб-кам модели в картине «Китобой». В интервью она признавалась, что раздеваться на камеру ей сложно. При этом после развода с Гариком Харламовым артистка все чаще стала публиковать пикантные фото.

Теперь Кристина сосредоточила внимание на работе. Она участвует в разных проектах и не боится экспериментировать с имиджем. При этом актриса старается носить женственные образы. На днях она поделилась снимком, на котором позировала в платье на запах винного цвета в горох с рукавами-фонариками. Асмус дополнила образ туфлями на шпильке. Она вальяжно лежала на диване, демонстрируя стройные ноги.

«Скоро у меня день рождения. И я хочу тусэ. Но что делать не знаю… Сейчас очень популярны тематические вечеринки», — призналась звезда.

Пока девушка раздумывает, что организовать по случаю 33-летия. Поклонники тем временем оценили ее образ. Некоторым не понравилось, что Кристина в обуви лежала на диване. Другие одарили комплиментами ее лук. Для портала Teleprogramma.pro образ актрисы оценила стилист-имиджмейкер Анжелика Галустян.

«Сейчас очень популярны ретро и винтажные мотивы. В данном случае мы видим, что у платья имеются винтажные детали — рукава-фонарики. Крой актуальный и необычный. Обувь подобрана отлично, так как сумела создать гармоничный, но контрастный диссонанс платья и принта на туфлях с открытой пяткой. Наряд Кристине у лицу, смотрится очень стильно и необычно», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Анжелика Галустян — стилист-имиджмейкер. Закончила специализированный курс у Карины Шерер, повышение квалификации у Маргариты Мурадовой. Опыт работы 2 года.

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