«Немного весеннего настроения»: Орбакайте показала, с чем актуально носить туфли в 2021 году

Кристина Орбакайте родилась в звездной семье. С ранних лет она стала сниматься в кино, а потом и выступать на сцене. Со временем девушка доказала, что обладает талантом. Алла Пугачева гордится своей дочкой. Теперь Кристина помогает своей наследнице Клавдии, которая в прошлом году уже выпустила свою песню. Малышка учится в нью-йоркской школе, но недавно вместе с семьей приехала в Москву.

В конце марта Орбакайте устроила вечеринку для дочки. Она решила с размахом отметить ее девятилетие. На празднике собралась почти вся семья. Даже Алла Борисовна с мужем Максимом Галкиным привела на вечеринку двойняшек Лизу и Гарри. Пришел на банкет и старший сын Кристины Никита Пресняков с женой Аленой Красновой. Именинница была в лазурном пышном платье с вышивкой. Она олицетворяла весну.

Орбакайте тоже привлекла внимание публики. Она предстала в воздушном платье бежевого цвета. Наряд из шифона дополняли алые лодочки. Как оказалось, платье певица купила в масс-маркете. При этом артистка поддержала главный тренд этой весны — она надела туфли на носки с принтом. В соцсети звезда поделилась кадрами, на которых запечатлелась с мужем Михаилом Земцовым и дочкой.

«Еще немного весеннего настроения от нас», — написала она.

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