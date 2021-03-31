«Делает силуэт правильным»: Пугачева в черном платье-футляре с поясом впечатлила стилиста

Алла Пугачева уже давно для многих стала иконой стиля. Примадонна не боится демонстрировать ноги в шортах или мини-юбках, хоть ей вот-вот исполнится 72 года. Несколько лет назад она сменила стилиста. Если в прошлом году певица почти не покидала замок, то теперь она регулярно выходит в свет. Накануне артистка посетила банкет, который устроила Кристина Орбакайте для дочки Клавдии.

В столичном ресторане собралось много гостей. Примадонна для такого случая выбрала элегантный наряд. Она предстала в черном силуэтном платье-футляре в пол с поясом. Певица подчеркнула свою талию, а объемная прическа и макияж с акцентом на губы придали женственности аутфиту.

Для портала Teleprogramma.pro оценила ее лук стилист-имиджмейкер Наталья Сулейкина.

«Алла остановила свой выбор на черном платье-футляр в пол. Образ сдержанный и в нем нет ничего лишнего. Акцент на талии за счет ремня с массивной пряжкой, делает силуэт правильным. Алла выбрала лаковые балетки и сумку-мешок, которыми дополнила образ. Это хорошая классика, в которой сделали акцент на макияж и яркие губы. Это все очень идет Алле и она выглядит потрясающе!» — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Наталья Сулейкина — стилист-имиджмейкер. Окончила школу модных профессий, художественная школа. Курсы: визажист «Бьюти-фабрика», а также множество специализированных курсов по стилю и имиджу. В профессии около 10 лет.

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