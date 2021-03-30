Стиль за 15 тысяч рублей: на канале «Суббота!» стартует шоу «Богиня шопинга»

В каждом выпуске девушки будут собирать модные образы в ограниченном бюджете.

5 апреля на телеканале «Суббота!» стартует новое шоу для модниц «Богиня шопинга». Вести его будет модель и популярный блогер Мария Миногарова.

Правила следующие: участницам будут даны три часа и 15 тысяч рублей, чтобы собрать образ для определенного мероприятия. Созданный ими имидж будут оценивать фэшн-блогеры Чума Вечеринка и Роман Каграманов и телеведущие Иван Чуйков и Даниил Грачев. Победительница будет признана «богиней шопинга».

Чтобы завоевать это звание, нужно быть осведомленной в том, что советуют модные журналы и популярные инфлюенсеры, считает Миногарова.

«Богиня шопинга — уверенная в себе, яркая девушка, следящая за модой, разбирающаяся в трендах, при этом не брендоманка, а человек, который может правильно оценить себя, предлагаемую ситуацию и попасть в точку», — говорит ведущая нового проекта.

Она также посоветовала участницам не расстраиваться, если их образ не будет оценен судьями. В конце концов, и у звезд бывают промахи со стилем.

Смотрите новое шоу «Богиня шопинга» с 5 апреля — с понедельника по четверг в 18:00 на канале «Суббота!».

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