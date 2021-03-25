«Добавила модного градуса»: стилист разобрала молодежный лук Гузеевой в новом шоу «ТикТок Талант»

25 марта на канале «Пятница!» стартует новое шоу «ТикТок Талант». И если молодая аудитория ждет от него самых невероятных видео из популярной соцсети, то люди постарше не могут отвести глаз от 61-летней Ларисы Гузеевой, которая в этой передаче предстанет в молодежных образах, отличных от тех, в которых она ведет программу «Давай поженимся!» на Первом канале.

Стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева говорит, что Гузеева в новой одежде выглядит не просто свежо — она поддерживает модные тренды весенне-летнего сезона 2021 года.

«Рубашка — как второй слой, а клетка добавила модного градуса. Тренд на многослойность и минимализм, — отметила эксперт для ФАН. — Деним также на пике моды. Модель ее куртки современная, объемная и с модными разрезиками».

Стилист добавила, что в этих образах Гузеева выглядит органично, хотя их трудно назвать ее постоянным стилем — скорее, это имидж, созданный специально для молодежного шоу. Однако отметим, что Катя Бобкова, создавшая эти образы вместе с актрисой, ранее говорила, что вне сцены Лариса как раз предпочитает расслабленность, поэтому носит удобные кроссовки, клетку и мягкие вещи. В ее собственных вкусах присутствуют рок и молодежность, что и было взято за основу для съемок шоу «ТикТок Талант».

Смотрите также: