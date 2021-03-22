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Виктория Бекхэм показала модное платье на весну за 123 тысячи рублей

При пошиве модельер отдала предпочтение кремовому и темно-синему оттенкам.

Виктория Бекхэм показала модное платье на весну за 123 тысячи рублей
Виктория Бекхэм. Фото: instagram.com/victoriabeckham

Виктория Бекхэм построила успешную карьеру певицы, выступая в британском коллективе Spice Girls. А после ее завершения решила заняться моделированием одежды. Сначала это были свадебные платья, затем жена известного футболиста пересмотрела свои взгляды и занялась производством всей линейки женской одежды — от джинс до вечерних платьев и спортивных костюмов.

Виктория Бекхэм
Виктория Бекхэм. Скриншот: instagram.com/victoriabeckham

С приходом весны Виктория предложила своим фанатам обратить внимание на платье-комбинацию из новой коллекции. При его пошиве модельер остановила выбор на кремовом и темно-синем оттенках шелка. К слову, эти цвета преобладают во всей весенней коллекции.

На официальном сайте дизайнера такой наряд стоит  1190 фунтов стерлингов (почти 123 тысячи рублей).

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