Одна из номинанток «Грэмми» явилась на церемонию в платье-скелете

26-летняя американская фолк-рок-певица Фиби Бриджерс на музыкальной премии «Грэмми-2021» претендовала на четыре статуэтки, в том числе, и «Лучший новый исполнитель». Ни одну из них она не выиграла, зато запомнилась на церемонии своим экстравагантным платьем.

Нет, наряд девушки не оголял определенные части ее тела. Можно сказать, что он был максимально целомудренным. Фиби надела черное платье Thom Browne, расшитое в виде костей скелета. Своим мрачным образом, достойным Хеллоуина, певица поделилась в Instagram. И где-то в России от умиления пустил слезу Кощей Бессмертный.

Добавим, что у молодой рокерши на счету пока только два студийных альбома и не одной крупной музыкальной награды. Возможно, платье немного не то, чтобы покорять «Грэмми».

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