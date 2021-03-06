Вытянула силуэт: 71-летняя Алла Пугачева нарядилась в алое пальто и ботильоны на каблуке

Алла Пугачева в скором времени отметит 72-летие. Однако певица не перестает восхищать публику своим моложавым видом и стройной фигурой. Сама артистка признавалась, что поддерживает красоту ради своих детей Лизы и Гарри. Двойняшки только в прошлом году пошли в школу. Также Примадонна не принимает упреков, связанных с возрастом. В одном из интервью она заявила, что назло продолжит хвастаться стройными ногами.

Если в прошлом году Алла Борисовна редко выходила в свет из-за пандемии, то теперь она не упускает шанса повеселиться с друзьями. На днях артистка повидалась с Валентином Юдашкиным и его женой, а потом посетила вечеринку Вячеслава Зайцева, который отметил 83-летие. А вот выходные звезда посвятила семьей. По всей видимости, перед прогулкой ее подловил Максим Галкин. Он запечатлел, как жена танцует и веселиться с детьми.

На этот раз Алла Борисовна предстала в брюках галифе с широким поясом и блузке в тон. Ботильоны на каблуке зрительно вытянули силуэт. Она также надела алое пальто и кепку со стразами. В какой-то момент головной убор певица отдала сыну.

Примечательно, что красный и черные цвета у Примадонны любимые. Она очень часто выбирает образы в этих тонах. Более того, артистка поддержала тренд на брюки галифе, которые скрывают недостатки фигуры и зрительно делают ноги стройнее. «Какая роскошная», «Алла, как всегда неотразима», «Прям мадам», «Кепка такая классная, Гарри не зря выпросил», «Ого, такие каблучищи», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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