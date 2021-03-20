«Это предрассудки»: Пугачева, Долина и другие звезды 50+, которые носят мини-юбки и короткие платья

Модный эксперт Мария Рябова рассказала порталу Teleprogramma.pro о том, что свою красоту нужно подчеркивать в любом возрасте.

В юности многие девушки даже не задумывают о том, какой длины у них наряд. Красивые ножки старается показать каждая кокетка, но став женой, мамой, а потом и бабушкой, женщины закрываются в рамки социума и боятся выглядеть максимально привлекательно, не видя грани вульгарности. Однако многие звезды смело демонстрирую красоту фигуру и в 50, и в 60 и даже в 70 лет, как Алла Пугачева. О том, как быть такими же смелыми, рассказала читателям портала Teleprogramma.pro модный эксперт Мария Рябова.

«Принято считать, что с возрастом появляются ограничения по виду и длине одежды, однако это совсем не так. Нет правил, по которым нужно скрывать даже не идеальные ноги под макси только из-за того, что девушке исполнилось 50! Конечно, если это официальное мероприятие с дресс0кодом, родительское собрание в школе или собрание акционеров банка, то мини юбка создаст о вас не самое лучшее впечатление. В остальных случаях это предрассудки! Важны уверенность в себе, подходящий фасон и уместность», — сразу отметила она.

Алла Пугачева

Стоит начать с Примадонны отечественной эстрады. Алла Пугачева скоро отметит 72-летие, но в это сложно поверить. Певица выглядит очень молодо, а ее образы в последние годы элегантные, лаконичные и соответствуют трендам. На одном из праздников, когда дома артистка собрал гостей, она предстала в блузке оверсайз нежного молочного оттенка и в мини-юбке черного цвета. Образ выглядел завершенным благодаря кепи, а вот нюдовая обувь визуально удлинила силуэт.

«Алла Борисовна давно придерживается своего индивидуального и уникального стиля. В этом образе мы видим любимые приемы: мини и рукава летучая мышь. Лук выглядит спортивным, за счет теннисной юбки и ботинок на спортивной подошве, которые, благодаря цвету не акцентируют на себе внимание, а подчеркивают длину и стройность ног. Разбавляют образ аксессуары с нотками милитари: кепи и грубый ремень. Расслабленно и комфортно, как раз для встреч с друзьями», — рассказала Рябова.

А вот в знаменитых балахонах Пугачеву видят теперь редко. Она предпочитает подчеркивать ноги, а верх тела прятать за объемными нарядами. Артистка использовала тренд на платья-рубашки и выглядела сногсшибательно на одном из мероприятий.

«Белая мужская рубашка галстуком? Почему бы и да! Эффектный образ для сцены. Алла Борисовна по-прежнему в своем стиле: мини и расслабленный силуэт, однако, наряд более актуальный, чем вариации на тему знаменитого балахона, сшитого для нее Вячеславом Зайцевым в далеком 1978 году», — пояснила Мария.

В 2020 году Примадонна всех удивила, когда пришла на первую школьную линейку двойняшек Лизы и Гарри в косухе и белой мини-юбке. Но выглядела она стильно и молодо, поэтому никто не посмел ее упрекнуть, а вот комплиментов звезда получила много.

«Необычные образы с мини в ДНК стиля Аллы Борисовны. Лук напоминает аутфит чирлидера — короткая белая юбка с заложенными складками, кожаный бомбер, контрастное оформление горловины топа и кеды. Даже прическа соответствует! Вариант не уместный для родительского собрания и официальных мероприятий, но для детского праздника-вполне», — высказалась эксперт.

Светлана Бондарчук

Также выглядит на все 100% привлекательно в свои 52 года Светлана Бондарчук. Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука занимается спортом и может дать фору даже молодым моделям. Она не стесняется демонстрировать достоинства фигуры. Белую гипюровую блузку и мини-юбке по фигуре звезда выбрала для прогулки, создав модный монохром.

«Светлана в прекрасной форме и подчеркивает это длиной мини. Отличный пример образа для свиданий или летних прогулок, когда хочется быть одновременно нарядной, легкой, романтичной, но чувствовать комфорт. Каблуки совсем не обязательны!» — поделилась Мария. «Прихватите на торжество или вечеринку пару удобных кроссовок, на случай если вдруг решите сбежать в парк поесть сахарной ваты!» — добавила она.

Также Светлана часто посещает светские рауты. В ее гардеробе много люксовых брендов. Она знает, как одеться стильно, модно и со вкусом.

«Тотал лук от Chanel. Черный и белый, два из пяти любимых оттенков легендарной Коко Шанель, считаются фирменными цветами модного дома. Подобное сочетание — вечная классика, в то же время многие были вдохновлены шахматной доской, посмотрев «Ход Королевы», возможно Светлана в их числе. Она сыграла на контрастах, для создания более лаконичного образа можно заменить белые шорты на черные. Рост и длина ног визуально станут еще больше, а белый жилет выступит в качестве акцента», — рассказала Рябова.

Надежда Бабкина

Также может показать класс и Надежда Бабкина. Эстрадной певице 71 год, но она не только выступает и поет, но и участвует в «Модном приговоре». Артистка знает толк в моде, поэтому не боится экспериментировать. Каждый сезон она демонстрирует броские образы.

«Образ в стиле рок-н-ролл, бунтарский и свободный! Яркий макияж, тюлевая юбка поверх брюк, объемная джинсовая куртка с декором, футболка с печатью и крупные цепи — прекрасно исполнено, Надежда не боится пробовать новое! Если не готовы к такому смелому образу, но хотите попробовать что-то более дерзкое, сделайте лук менее активным: выберите что-то одно: юбку (не прозрачную) или брюки, возьмите джинсовку без декора и оставьте одну цепь на шее. Макияж можно так же сделать более спокойным. Образ подойдет для встреч с друзьями, выставок современного искусства или вечеринок», — рассказала эксперт.

Марина Юдашкина

У модельера Валентина Юдашкина есть жена Марина, которая уже 33 года является для него опорой и музой. Она дружит с Пугачевой и тоже знает, как выглядеть элегантно в 62 года. Даже на отдыхе светская львица одета с иголочки. Она не часто, но позволяет себе показать стройные ноги.

«Для отпуска Марина выбрала шелковую тунику. Прекрасный вариант для пляжа; легкая ткань убережет плечи от солнца, а леопардовый принт сделает образ интереснее. К слову, он никогда не теряет своей актуальности, важна лишь дозировка и уместность. В городе и общественных местах стоит все же отдать предпочтение полноценным платьям», — пояснила Рябова.

Иногда жена Юдашкина и зимой носит юбки. Она сочетает их с дубленками или пуховиками, не забывая про колготки и стильную обувь. А вот на светских раутах ее можно увидеть в силуэтных платьях длиной до колен.

«Образ из базовых вещей для повседневной жизни. Ничего лишнего. Чтобы выглядеть более актуально можно слегка подкорректировать длину юбки на чуть короче или на миди. А также заправить или подхватить свитер. Более плотные колготки будут так же уместны, не стоит мерзнуть!» — заявила эксперт.

Лариса Долина

Умеет удивлять поклонников в свои 65 лет Лариса Долина. Певица долго боролась с лишним весом, но заметно преобразилась за последние годы. Она часто отдает предпочтение молодежному стилю. На одной из музыкальных премий звезда предстала в лавандовом костюме с мини-юбкой, которая была короче, чем у ее внучки Александры. Также Долина надела золотые сапоги на шпильке, подобрав к ним сумку в тон.

«Лариса примерила модный костюм из укороченного жакета и мини юбки лавандового цвета, скомбинировав его с сапогами и сумочкой золотого оттенка. Яркий образ для артиста! Для обычной жизни стоит выбрать обувь нейтрального цвета, например, бежевые сапоги, ботильоны или туфли лодочки для создания женственного образа. Или напротив — черные грубые ботинки, дерби на массивной подошве для более брутального. Колье лучше заменить на более актуальное: цепь или что-то минималистичное», — считает Мария.

А вот для шоу «Вечерний Ургант» Лариса Александровна выбрала кожаное платье-жакет и ботинки на массивной подошве. Ее актуальный лук многих впечатлил.

«Очень трендовый образ! Здесь и кожа, и ботинки, которые то и дело мелькали на самых модных блогерах, и косы, которые снова с нами! Лариса явно в курсе последних тенденций и активно их использует, здорово! Топ под пиджаком можно заменить на черный для еще более эффектного total black. Тот случай, когда лук будет так же прекрасно смотреться в жизни, как и на сцене», — поделилась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Мария Рябова — стилист-имиджмейкер. Она проходила обучение в школе шопинга в 2020 году, а также школе модных профессий Restyle 2020-2021 гг.

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