«Не каждый может надеть»: Юдашкин рассказал какие цвета будут в тренде весной 2022 года

Известный модельер Валентин Юдашкин 7 марта устроит традиционный московский показ своей новой коллекции в Кремле, а 9 числа у него состоится презентация на Парижской неделе моды. Те вещи, что российский дизайнер покажет во Франции, посвящены 60-м годам и Пьеру Кардену, который умер в конце 2020-го.

Рассказывая о своей новой коллекции отечественный кутюрье поделился, какие цвета будут в тренде весной 2022 года. По словам Юдашкина, в моде будет доминировать классика.

«Мы выбрали черно-белую гамму, она практична, актуальна, и не каждый может ее надеть», — цитирует 57-летнего модельера портал News.ru.

Добавим, что в этом году Парижская неделя моды проходит с 1 по 10 марта преимущественно в онлайн-режиме.

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