«Обрисовывает стройность»: Подольская позировала в белом мини-платье с развевающимися рукавами

Наталья Подольская всегда умела подчеркнуть свою красоту. Не удивительно, что девушку полюбил Владимир Пресняков. Влюбленные вместе уже 10 лет и воспитывают пятилетнего сына Артемия. А в прошлом году в их семье снова произошло пополнение. Артистка родила второго сына Ивана. Примечательно, что она сразу стала стараться вернуться в форму. Если первое время девушка переживала неудачи, то потом похвасталась преобразившейся фигурой.

После Нового года Наталья почти не покидала дом. Она с радостью нянчилась с малышом. Но в конце февраля певица вернулась к работе. Она стала почти каждый день ездить на съемки. А с приходом весны артистка приняла участие в модной фотосессии. Она примерила несколько образов. Сначала Подольская предстала в шляпке с вуалью и блузке оверсайз. А напоследок звезда приготовила очень красивый наряд.

Перед камерой жена Преснякова позировала в белоснежном мини-платье. 38-летняя девушка подчеркнула талию и стройные ноги. Изюминкой образа стали длинные струящиеся рукава. Лук дополнили необычные туфли на завязках. Аутфит артистки для портала Teleprogramma.pro оценила стилист Элла Маковей.

«Наталья прекрасна под софитами и вспышками фотокамер. Конечно, это постановочная съемка и подготовленный образ. Платье с длинными развевающимися рукавами вызывает ассоциации с царевной из русской сказки. Белый цвет — цвет юности и невинности. Силуэт обрисовывает стройность и даже хрупкость девичьей фигуры. Тонкие ремешки на остроносых туфлях добавляют изящества», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет. Она является персональным консультантом по стилю, а также стилистом, шоппером. Элла прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция и имеет высшие образование.

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