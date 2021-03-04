«На Стеше сидит лучше»: Бузова и Маликова примерили белоснежные костюмы оверсайз

Каждый год модельеры каждый сезон задают новые тренды. На этот раз фасон оверсайз и стиль монохром полюбились модницам. Не только зимой, но и весной девушки продолжают подбирать себе наряды в одной цветовой гамме. Нравится такая тенденция и Ольге Бузовой. Девушка часто на съемках меняет несколько образов.

На днях телеведущая решила похвастаться очередным аутфитом, который ей подобрали стилисты. Она сделала прическу «Мальвинку», а также облачилась в белоснежный брючный костюм с жакетом оверсайз. Ольга покрасовалась на камеру, показав наряд со всех сторон. Туфли-лодочки были подобраны в тон лука.

Примечательно, что в этот же день похожий монохромный наряд выбрала Стефания Маликова. Дочка известного певца Дмитрия Маликова давно интересуется модой и владеет своим брендом одежды. Студентка отправилась в театр с подругами в белоснежном костюме и серебристых туфлях. Также на ее шее был чокер. Стеша предпочла оставить волосы распущенными и сделать нежный макияж.

Для портала Teleprogramma.pro сравнил образы и дал свою оценку стилю девушек дизайнер Сергей Никулин. Оказалось, что Ольга и Стеша сделали ошибки, но из них есть та, кто подобрал костюм более правильно.

«И у той, и у той есть промах. В первом варианте чокер очень лишний, а Ольга сделала высокую прическу, что тоже крайне лишнее. Хотя я понимаю, что все они совмещают классический образ с трендами, который сейчас существует. Они ориентируются на свою публику и используют аксессуары своего зрителя. если разбирать с пристрастием, то эти детали личные. Более классично костюм смотрится на Стеше. Честно, Ольга ассоциируется с более гламурной дамой, поэтому такой костюм в мужском стиле а-ля Чикаго 20-х годов, хоть оверсайз и очень модно сейчас, тут выглядит менее удачно. Бузову хочется видеть с более женственным силуэтом. Но как эксперимент, образ — почему бы и нет. Девушки смотрятся неплохо. На Стеше костюм выглядит лучше и сидит лучше, потому что создается ощущение, что на Ольге жакет не ее. Наряд кажется больше, чем она есть и прибавляет объема, размера. Наряд ее полнит, он ей велик. А вот на Маликовой костюм сидит по ней. Так как у нее нет начеса, то костюм пропорционально верно сидит. Тут чисто игра пропорций. На Стеше костюм в тренде с мужского плеча», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Сергей Никулин с юных лет стал интересоваться модой. Он окончил факультет дизайн костюма в МХПИ и занялся созданием стильных образов для важных мероприятий и для модных фотосессий. Его работы выставляются на выставках. В ноябре 2019 года его творения можно было увидеть в Гостином дворе на выставке «Образование и карьера».

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