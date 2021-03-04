Бородина похвасталась чемоданом Louis Vuitton за 250 тысяч рублей, а Бузова — дорожной сумкой

Ксения Бородина долгие годы вела «Дом-2». На ее глазах и Ольга Бузова стала звездой. В тандеме они вели реалити-шоу, но в 2020 году проект был закрыт. Теперь у них стартуют новые проекты, а свободного времени стало куда больше. Ксения предпочитает посвящать его семье, а также путешествиям. В скором времени она отправится в очередную поездку, так как день рождения хочет отпраздновать за границей.

Примечательно, что Бородина продолжает вести прежний образ жизни и тратить крупные суммы денег на обновки. На днях она призналась, что заскучала и чтобы развеяться, отправилась гулять и устроила шопинг. Ей приглянулись сумки Chanel, но в итоге она зашла в магазин Louis Vuitton, где скупила все, что понравилось. Но похвасталась звезда только чемоданом с красными углами. Стоимость такого не меньше 250 тысяч рублей.

А вот Бузова в этот же день получила подарок. Она распаковала на камеру коробку, в которой оказалась дорожная сумка Louis Vuitton с фирменным принтом. Девушка пришла в восторг от такого презента и отметила, что будет с ней ходить на тренировку по боксу. На коже даже была гравировка с ее инициалами. Стоит такая сумочка около 150 тысяч рублей.

«Любимая расцветка. Моя первая сумка Louis Vuitton была в 24 года. И она до сих пор стоит, потому что качественная», — отметила звезда.

Смотрите также: