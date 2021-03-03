Акцент на юность: Стеша Маликова выбрала брючный костюм нежно-розового цвета

Как известно, Дмитрий Маликов является не только известным певцом, но и примерным семьянином. Он вырастил дочку Стефанию, которая растет копией своей мамы Елены Изаксон. А теперь супруги заботятся о трехлетнем сыне Марке, которого для них выносила суррогатная мать. Наследница артиста учится в МГИМО и занимается собственным бизнесом. Она всегда интересовалась модой, поэтому решила выпускать наряды собственного бренда.

Не так давно, Стеша отметила день рождения. На вечеринке в ресторане она блистала в атласном платье в стиле бэби-долл. А вот 3 марта девушка устроила фотосессию дома. Она принарядилась в брючный костюм нежно-розового цвета. Удлиненный жакет прямого кроя и брюки клеш дочка Маликова дополнила туфлями на шпильке, чокером и клатчем в виде книги. 21-летняя девушка подчеркнула свою юность и бронзовый загар.

Примечательно, в этот же день отметилась в костюме Оксана Федорова. Победительница конкурсов красоты приняла участие в съемке. Она покрасовалась на камеру в жакете и брюках клеш медового цвета. Ее лаконичный наряд дополнила только белая блузка.

«Обожаю костюмы и особенно в таком цвете», — отметила звезда.

В этом сезоне клеш находится на пике популярности, как и все оттенки желтого и розового, поэтому девушки не промахнулись с образами. Поклонники одарили их комплиментами. К слову, многие с трудом поверили, что Федоровой 43 года. А дочка Маликова впечатлила пользователей Сети своей красотой.

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