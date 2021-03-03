«Очень полнит»: дизайнер назвал неудачным жакет Стриженовой кораллового цвета

Екатерина Стриженова может похвастаться крепким браком с мужем Александром, любимой работой, дружной семьей и эффектной внешностью. В 52 года она выглядит моложе многих своих сверстниц. Более того, она умело подбирает себе женственные образы, подчеркивающие достоинства фигуры. Артистка уже длительное время ведет несколько передач. Стилисты подбирают ей аутфиты для эфиров.

За последние недели Екатерина успела отметиться в алом платье с белым воротником, в розовой блузке из шелка и алой юбке-карандаше. На днях телеведущая похвасталась своим новым нарядом. На этот раз она появилась в студии «Останкино» в юбке-футляре белого цвета и туфлях в тон. Ярким акцентом стал жакет кораллового цвета. Она позировала в студии передачи «Время покажет» со своим соведущим.

Поклонники посчитали, что 52-летняя Стриженова выглядит свежо и по-весеннему. А вот дизайнер Сергей Никулин в беседе с порталом Teleprogramma.pro признался, что лук его не впечатлил. Он оказался неудачным из-за одной ошибки — цвета жакета.

«Если честно, то прям крайне неудачно. Коралловый цвет, лососевый, очень полнит нашу героиню. Белый цвет сочетается со всеми историями. Она кажется полнее, чем есть. Камера, конечно, всегда плюс 6-8 килограммов. Ну вот неудачный образ. Бросается в глаза, а остальное не играет никакого значения. Не тот цвет, не вкусно. Неудачный выбор стилистов программы. Не пятерочка, увы», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Сергей Никулин с юных лет стал интересоваться модой. Он окончил факультет дизайн костюма в МХПИ и занялся созданием стильных образов для важных мероприятий и для модных фотосессий. Его работы выставляются на выставках. В ноябре 2019 года его творения можно было увидеть в Гостином дворе на выставке «Образование и карьера».

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