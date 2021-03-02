Дочка Маликова покрасовалась в платье-футляре по фигуре с корсетом-баской, как у Водяновой

Наряд Стеши Маликовой оценила эксперт в области моды Элла Маковей. Оказалось, что не все детали ее образа трендовые.

Дмитрий Маликов вырастил дочку Стефанию. Девушка уже учится в МГИМО и занимается собственным бизнесом. В разгар пандемии она смогла совмещать учебу и работу. Теперь наследница артиста владеет своей маркой одежды. Она открыла шоурум в Москве. Не так давно дочка Маликова отметила свой день рождения. В особенный вечер она облачилась в небесное платье в стиле бэби дол, которое подчеркнуло ее талию и стройные ноги.

А на днях Стеша решила похвастаться еще одним женственным образом. Она позировала перед зеркалом в силуэтном платье-футляре в мелкий горох с длинными рукавами. Наряд дополнил корсет-баска, который заменил пояс. Туфли на шпильке также дополнили ее лук. Она заверила, что взяла бы такое платье не только себе, но и подруге, которая не знает, в чем пойти на свидание.

Примечательно, что ранее в силуэтном платье и с таким же поясом-корсетом отметилась Наталья Водянова. Поклонники заподозрили, что дочка артиста подглядела лук у топ-модели. При этом многим ее женственный образ пришелся по душе. А для портала Teleprogramma.pro оценила ее наряд Элла Маковей — стилист.

«Стефания надела классическое платье-футляр длины миди. Пышные рукава и принт „полька дот“ — попытка добавить легкомысленности и смягчить прямолинейную строгость фасона. А вот жесткий корсет-баска напротив, придает образу агрессию и чрезмерность в сочетании с облегающим бедра платьем. Если вы леди-босс, в таком платье можно пойти на деловое свидание „после пяти“, накинув поверх жакет. Для романтических встреч образ слишком жесткий. Корсеты и широкие ремни сегодня достаточно популярны. Но баски в таком виде и в таком сочетании неактуальны», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет. Она является персональным консультантом по стилю, а также стилистом, шопером. Элла прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция и имеет высшее образование.

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