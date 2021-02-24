«Делает фигуру изящнее»: Пермякова в брюках клеш от бедра и блузке на запах восхитила стилиста

Актриса подобрала образ, который выгодно подчеркнул достоинства ее фигуры и скрыл недостатки. Модный эксперт Марина Корабель призналась, что промашку звезда совершила только с обувью.

Светлана Пермякова полюбилась многим зрителям, когда еще участвовала в КВН в команде «Парма». Потом она вела передачу «О самом главном». Однако настоящую славу ей принес сериал «Интерны», где она играла с Кристиной Асмус и Иваном Охлобыстиным. Теперь она часто становится гостьей на разных проектах, а свободное время посвящает семье: возлюбленному Максиму Скрябину и дочке Варваре.

Недавно Светлане исполнилось 49 лет. Она обладает нестандартной фигурой, но это не мешает ей одеваться по моде. Актриса не раз демонстрировала женственные образы. Для съемок новой передачи она облачилась в брюки клеш черного цвета и блузку на запах с эффектом мерцания. Туфли цвета топленого молока дополнили ее аутфит. Пермякова завила локоны и накрасила губы алой помадой.

Поклонники поразились тому, как выглядит артистка. Многие одарили ее комплиментами. «Суперски выглядите», «Какая вы очаровательная», «Шик, блеск, красота», «Как вы мне нравитесь», — прокомментировали пост подписчики. А для портала Teleprogramma.pro оценила ее образ стилист Марина Корабель.

«Начну с восприятия образа в целом! Светлана выглядит очень женственно, несмотря на то, что на ней брюки, которые, стоит отметить, очень подходят актрисе. Такой фасон брюк клеш от бедра и высокая посадка талии вытягивает силуэт, и делает фигуру изящнее. А в сочетании с металлизированной „расслабленной“ блузой с вырезом в зоне декольте образ выглядит еще более привлекательным за счет подчеркивания достоинств!» — высказалась эксперт. «Треугольный вырез открывает шею и также удлиняет ее, а помогает этому еще и правильно подобранная стрижка и современная укладка! Макияж с акцентом на яркие губы прекрасно контрастирует с цветом волос и завершает образ! Все прекрасно, единственное я бы порекомендовала заменить цвет обуви на более холодную гамму или черные. Идеальными будут серые, металлизированные или яркие, если готовы притягивать взгляды окружающих, синие или фиолетовые, например», — добавила она.

Справка Teleprogramma.pro

Марина Корабель является не только стилистом, но и парикмахером, а также визажистом. Девушка имеет опыт в fashion-индустрии более 15 лет. Марина обучалась на визажиста-стилиста и бьютимейкера в учебно-эстетическом центре Estetista.

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