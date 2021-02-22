«В гармонии с собой»: Татьяна Навка в неоновом пуховике Prada погуляла в горах Алтая

Татьяна Навка не скрывает, что любит путешествовать. Обычно фигуристка регулярно ездит на море, а также любит посещать храмы и музеи. Не так давно спортсменка вернулась к работе. Она тренирует будущих чемпионов в собственной школе фигурного катания. Также девушка занимается с шестилетней дочкой Надеждой. На днях спортсменка решила развеяться и уехала на Алтай. Компанию ей составила дочка Дмитрия Пескова — Лиза.

В первый день Навка отведала каравай и даже станцевала с местными жителями. Фигуристка приняла ванны, насладилась SPA-процедурами. А вечером девушка устроила застолье. Она пела с Лизой песни Григория Лепса. На следующий день спортсменка после завтрака отправилась гулять по Алтайским горам. Татьяна облачилась в пуховые штаны и неоновый пуховик-пальто Prada, в тон которому она подобрала шапку.

«В гармонии с собой и природой, вдыхая чистый алтайский воздух, наслаждаясь природой и отличной компанией! Делюсь с вами зарядом прекрасного настроения и сибирской энергией!» — отметила Татьяна.

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