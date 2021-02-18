«Посмотрите, как красиво»: Виктория Боня показала фигуру в прозрачном платье с открытой спиной

Виктория Боня давно живет в Монако. Она пробовала переехать в Лондон, но вскоре вернулась на лазурное побережье. Девушка не скрывает, что поддерживает отношения с бывшим возлюбленным, ирландским миллиардером, Алексом Смерфитом. У них есть дочка Анджелина. Девочка живет с мамой, но общается с отцом и порой скучает по нему. Бывшая участница «Дома-2» хорошо зарабатывает и часто балует себя люксовыми обновками.

Недавно Боня купила несколько пар туфель Gianvito Rossi. А так как впереди несколько праздников, она решила также найти себе наряды для особых случаев. Однако девушка поправилась и прокачала мышцы, поэтому не все наряды на ней застегнулись. Но одно платье Виктория надела и показала поклонникам. Она предстала в почти невесом наряде с открытой спиной нежно-розового оттенка, просвечивающего на свету.

«К 8 марта есть такое романтическое платье. Классное платье, но оно, конечно, прозрачное. Я уж совсем в прозрачном не могу ходить, но на спине вот такая штучка! Посмотрите, как красиво», — похвасталась звезда. «Очень секси вещи», — добавила она.

Поклонникам образ Бони понравился. Однако многие задались вопросом, можно ли такой пикантный наряд носить. Для портала Teleprogramma.pro оценила лук звезды стилист Элла Маковей.

«Подходит ли платье в бельевом стиле для празднования 8 марта? Это зависит от того, как Виктория планирует отмечать этот день. Традиционно это день борьбы женщин за равноправие. Вряд ли в таком платье можно расчитывать, что вас будут воспринимать всерьез. Скорее это платье для игры в „слабый пол“ и ожидания подарков от мужчин», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет. Она является персональным консультантом по стилю, а также стилистом, шоппером. Элла прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция и имеет высшие образование.

Смотрите также: