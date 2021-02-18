«Изюминка образа»: Стриженова дополнила юбку-футляр лодочками винного цвета в тон помады

Екатерина Стриженова уже много лет работает на телевидении. Женщина научилась на только ловко импровизировать в кадре, если это нужно, но и всегда выглядеть безупречно. В свое время она снималась в кино, но свое обаяние сохранила до сих пор. Уже скоро артистка отметит 53-летие. Поклонники с трудом верят, что больше, чем 30 лет. Почти каждый день она ездит в «Останкино», где снимает передачу «Доброе утро», а также «Время покажет».

Для появления на публике Екатерина подбирает сдержанные, но броские образы. Область декольте она скрывает, так как этого требует дресс-код. При этом ей удается выглядеть максимально женственно и каждый раз по разному. Накануне телеведущая поделилась кадром со съемок, на которых отметилась в костюме-тройке изумрудного цвета. Юбка-футляр, которая также называется юбка-карандаш, и жакет подчеркнули талию Стриженовой. Она также дополнила образ туфлями-лодочками винного оттенка.

Поклонники одарили Екатерину комплиментами. Она обычно старается гармонировать по цветовой гамме со своим соведущим, но на этот раз женщина решила выделиться. Оказалась очарована артисткой и стилист Элла Маковей. Для портала Teleprogramma.pro она оценила лук знаменитости.

«Дикторы и ведущие ток-шоу на Первом канале традиционно придерживаются классического делового стиля. У женщин это прослеживается в выборе достаточно консервативных костюмов, блузок и закрытых туфель. Екатерина выглядит безупречно в рамках делового дресс-кода. Белоснежная рубашка, костюм-тройка, не лишенный в то же время индивидуальности. Туфли в тон помады винного оттенка — изюминка образа», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет. Она является персональным консультантом по стилю, а также стилистом, шопером. Элла прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция и имеет высшее образование.

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